Надо расставить знаки препинания. Преобразователь природы. В детстве Иван Васи??ьевич Мичурин любил работать в саду и огороде. Он то высаживал семена то наблюдал за восходами или за деревьями только что привитыми его отцом. ...

Другие предметы

Надо расставить знаки препинания. Преобразователь природы. В детстве Иван Васи??ьевич Мичурин любил работать в саду и огороде. Он то высаживал семена то наблюдал за восходами или за деревьями только что привитыми его отцом. Карманы подростка постоянно были набиты косточками от вишен слив семечками яблок и горохом и подсолнухом. Мальчик высаживал семена на грядки но ухаживал за растениями еще неумело и нередко они плохо развивались или вовсе не всходили. Но настойчивый подросток снова и снова сажал семена и терпеливо выхаживал растения. С восемнадцати лет Мичурин жил в городе Козлове и работал на железнодорожной станции. Для работы на участке оставалось только раннее утро но Иван Владимирович вставал чуть свет и работал в саду. Он получал двенадцать рублей в месяц и на последние деньги выписывал семена новых неизвестных в Козлове растений: абрикоса винограда южных сортов груш и яблонь. Нашим северным растениям рябине черёмухе смородине Мичурин стремился привить качества южных плодов и ягод. Он вывел совершенно новые виды плодовых деревьев и кустарников. Деятельность самоучки ученого свободно и широко развернулась после Октябрьской революции. Имя настойчивого исследователя получило мировую мировую известность. Его справедливо называют преобразователем природы.

Автор: Гость