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Решите пожалуйста (8с-1)*5=235 (4n+12)/8=136
Математика
Решите пожалуйста (8с-1)*5=235 (4n+12)/8=136
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N=(136*8-12)/4=269 c=(235/5+1)/8=6
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