Естествознание 5 класс вода на земле краткий пересказ

Обществознание
Естествознание 5 класс вода на земле краткий пересказ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вода это самое главное для жизни на земле.Без нее не сможет существовать ни одно живое создание.Вода бывает двух видов пресная и соленая. Человек использует воду в рационе питания.Так же человек использует воду в разных технических сооружениях.Например в АЭС вода служит для охлаждения реакторов.
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