Перечислите особенности строения присущие только человеку

Гость: Гость:

1)У человека более сложно устроенный мозг(т.е объем больше,значит и способность мышления гораздо больше чем у животных) 2)развитые структуры гортани, которые обеспечивают способность к понятной речи(т.е членораздельной) 3)Человек единственный представить млекопитающих прямоходящий(т.е ходящий на двух конечностях) 4)Человек способен лучше мыслить,способен думать и решать задачи(в отличии от животных представителей)