Решите уравнение (327•x-5295):57=389
Математика
Решите уравнение (327•x-5295):57=389
Ответ(ы):
Гость:
327x-5295=22173 327x=22173+5295 327x=27468 x=27468/327 x=84
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