Разберите под цифрой 4 предложение: судить не нам кто виноват из них кто прав!!

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Разберите под цифрой 4 предложение: судить не нам кто виноват из них кто прав!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Судить - ск., выр. глаголом нам - доп. выр. местоим. в Дп кто - подл, выр. мест. в И.п виноват - ск, выр. кр. пр. из них - доп., выр. мест. в Р. п  кто - подл, выр. мест в И.п прав - подл, выр. кр. пр. Сложное, сложноподчиненное, с однородными придаточными, полное, повеств, невоскл, распр. 
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