Разберите под цифрой 4 предложение: судить не нам кто виноват из них кто прав!!

Гость: Гость:

Судить - ск., выр. глаголом нам - доп. выр. местоим. в Дп кто - подл, выр. мест. в И.п виноват - ск, выр. кр. пр. из них - доп., выр. мест. в Р. п кто - подл, выр. мест в И.п прав - подл, выр. кр. пр. Сложное, сложноподчиненное, с однородными придаточными, полное, повеств, невоскл, распр.