На большой льдине плыли 154 взрослых пингвина и 146 пингвинят . на другой 65 взрослых и 35 пингвинят . на сколько больше былопингвинят набольшой льдине? Во сколько раз меньше пингвинов на маленькой льдине?

Математика
На большой льдине плыли 154 взрослых пингвина и 146 пингвинят . на другой 65 взрослых и 35 пингвинят . на сколько больше былопингвинят набольшой льдине? Во сколько раз меньше пингвинов на маленькой льдине?
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Гость:
1)146-35=111пингвинят 2)154:65=2 24/65
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