Для учеников математической олимпиады купили призы:х энциклопедии на сумму 3000р ?? диски,,хочу все знать,, на сумму 7200р.Энциклопедия стоит 500р,а диск-300р.Сколько всего купили призов?

Математика

Для учеников математической олимпиады купили призы:х энциклопедии на сумму 3000р ?? диски,,хочу все знать,, на сумму 7200р.Энциклопедия стоит 500р,а диск-300р.Сколько всего купили призов?

Автор: Гость