Для учеников математической олимпиады купили призы:х энциклопедии на сумму 3000р ?? диски,,хочу все знать,, на сумму 7200р.Энциклопедия стоит 500р,а диск-300р.Сколько всего купили призов?

Математика
Для учеников математической олимпиады купили призы:х энциклопедии на сумму 3000р ?? диски,,хочу все знать,, на сумму 7200р.Энциклопедия стоит 500р,а диск-300р.Сколько всего купили призов?
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Ответ(ы):
Гость:
3000:500=60 7200:300=24 24+60=84
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