Для учеников математической олимпиады купили призы:х энциклопедии на сумму 3000р ?? диски,,хочу все знать,, на сумму 7200р.Энциклопедия стоит 500р,а диск-300р.Сколько всего купили призов?
Математика
Для учеников математической олимпиады купили призы:х энциклопедии на сумму 3000р ?? диски,,хочу все знать,, на сумму 7200р.Энциклопедия стоит 500р,а диск-300р.Сколько всего купили призов?
Ответ(ы):
Гость:
3000:500=60 7200:300=24 24+60=84
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На большой льдине плыли 154 взрослых пингвина и 146 пингвинят . на другой 65 взрослых и 35 пингвинят . на сколько больше былопингвинят набольшой ль...
Українська мова
Математика
Математика