Помогите пожалуйста очень срочно номер 813заранее спасибо большое♥♥♥

Математика
Помогите пожалуйста очень срочно номер 813заранее спасибо большое♥♥♥
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Гость:
Могу перевести только в неправильную дробь ,получится 49 20
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