Помогите пожалуйста очень срочно номер 813заранее спасибо большое♥♥♥
Математика
Помогите пожалуйста очень срочно номер 813заранее спасибо большое♥♥♥
Ответ(ы):
Гость:
Могу перевести только в неправильную дробь ,получится 49 20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Для учеников математической олимпиады купили призы:х энциклопедии на сумму 3000р ?? диски,,хочу все знать,, на сумму 7200р.Энциклопедия стоит 500...
Математика
На большой льдине плыли 154 взрослых пингвина и 146 пингвинят . на другой 65 взрослых и 35 пингвинят . на сколько больше былопингвинят набольшой ль...
Українська мова