Запиши глаголы в две группы в соответсвии с их спряжением. Выдели окончания, расставь ударения. Рядом с какими из них надо написать неопредёленную форму? Напиши. В этих глаголах выдели глагольный суффикс. Подчеркни глаголы-искл...

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Запиши глаголы в две группы в соответсвии с их спряжением. Выдели окончания, расставь ударения. Рядом с какими из них надо написать неопредёленную форму? Напиши. В этих глаголах выдели глагольный суффикс. Подчеркни глаголы-исключения. Зимуешь,скользишь,смотришь,покормишь,прыгаешь,слышишь,купишь,играешь,мечтаешь,видишь,носишь,разобьёшь,спишь,льстишь,думаешь. Докажи что в форме 1-го лица у глаголов 1 и 2 спряжения окончания одинаковые. Подсказка: Возможно чередование букв согласных звуков в корне.

Автор: Гость