Запишите слово з_мер _. Подобрать к слову синоним, которым иногда пользуются в разговоре.
Русский язык
Запишите слово з_мер _. Подобрать к слову синоним, которым иногда пользуются в разговоре.
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