Закат, заря, затмение - в каком слове есть историческая приставка за-?

Русский язык
Закат, заря, затмение - в каком слове есть историческая приставка за-?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слово закат потомучто прокат перекат укат преставка про пере у за
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите слово з_мер _. Подобрать к слову синоним, которым иногда пользуются в разговоре.
Ответить
Английский язык
Раскрой скобки употребляя глаголы present continuous или present simple 1. She -------------------- (not to drink) coffee now. 2. I -----------...
Ответить
Математика
Какое словосочетание к слову тягач
Ответить
Английский язык
Раскрой скобки употребляя презент симпл или презент континиус She ____________ (not to drink) coffee now. I______________ (to read) every day....
Ответить
Информатика
Ребус к слову компьютерная мышь
Ответить