Закат, заря, затмение - в каком слове есть историческая приставка за-?
Русский язык
Закат, заря, затмение - в каком слове есть историческая приставка за-?
Ответ(ы):
Гость:
Слово закат потомучто прокат перекат укат преставка про пере у за
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