Вычисли значение выражений a+b и b-a, если a =3575 и b =75431.
Математика
Вычисли значение выражений a+b и b-a, если a =3575 и b =75431.
Ответ(ы):
Гость:
A+b=3575+75431=79006 B-a=75431-3575=71856
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