Рабочий выполнил за первый день 1/5,за второй -1/10 и за третий -1/15 часть всей работы.Какую часть работы он выполнил за эти три дня?Какая часть работы ему осталась?
Математика
Рабочий выполнил за первый день 1/5,за второй -1/10 и за третий -1/15 часть всей работы.Какую часть работы он выполнил за эти три дня?Какая часть работы ему осталась?
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