Рабочий выполнил за первый день 1/5,за второй -1/10 и за третий -1/15 часть всей работы.Какую часть работы он выполнил за эти три дня?Какая часть работы ему осталась?

Математика

Рабочий выполнил за первый день 1/5,за второй -1/10 и за третий -1/15 часть всей работы.Какую часть работы он выполнил за эти три дня?Какая часть работы ему осталась?

Автор: Гость