X-3y=2, XY+y=6. Решите систему уравнения
Алгебра
X-3y=2, XY+y=6. Решите систему уравнения
Ответ(ы):
Гость:
Из первого х=3у+2 подставим во 2-е: у ( 3у+2+1)=6 3у (у+1)=6 у (у+1)=2 у"2+у-2=0 Д больше нуля. т. Виета: у1+у2= -1 у1*у2=-2 у1=-2 у2=1 х1=-4 х2=5 (-4;-2) ;( 5;1) вот так вот удачи
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