Очень нужны ответы 1.Образование месторождений железа в результате жизнедеятельности железобактерий служит примером: 1)Хемосинтеза 2) брожения 3) бактериального фотосинтеза 4) окисления 2.Фотосинтетическое фосфорилирование ...

Биология
Очень нужны ответы 1.Образование месторождений железа в результате жизнедеятельности железобактерий служит примером: 1)Хемосинтеза 2) брожения 3) бактериального фотосинтеза 4) окисления 2.Фотосинтетическое фосфорилирование – это: 1)Присоединение остатка фосфорной кислоты к АДФ на свету 2)Образование АДФ из АТФ 3)Синтез АТФ на свету 4)Присоединение остатка фосфорной кислоты к АМФ 3.На кислородном этапе энергетического обмена происходит 1)Синтез белков из аминокислот 2)Окисление молочной кислоты до углекислого газа и воды 3)Расщепление глюкозы до молочной кислоты 4)Расщепление жиров на глицерин и жирные кислоты 4.В темновой фазе фотосинтеза происходит 1)фотолиз воды 2) перенос электронов в фотосистемах 3)цикл Кальвина 4) возбуждение молекулы 4)хлорофилла 5. Энергетический выход полного окисления глюкозы в результате дыхания составляет: 1) 2 молекулы АТФ 2) 38 молекул АТФ 3)36 молекул АТФ 4) 34 молекулы АТФ 6. Фотосинтетические системы образованы 1)ферментами 2)гормонами 3) пигментами 4) углеводами 7. Сущность дыхания состоит в 1) окислении органических веществ с освобождением энергии 2)поглощении организмом кислорода 3)переносе кровью кислорода к клеткам тела. 4)переносе кровью углекислого газа от клеток тела к легким. 8.К фотосинтезу способны : 1)простейшие 2) цианобактерии 3) некоторые одноклеточные водоросли 4) водоросли 5) кишечнополостные 6)высшие растения 9. Установите соответствие между фазами фотосинтеза и их результатами. 1) световая фаза 2) темновая фаза А) Восстановление углекислого газа до глюкозы Б) Запасание солнечной энергии в форме АТФ В) НАДФ+ восстанавливается до НАДФ*Н Г) Образование аминокислот 10. Установите последовательность основных процессов энергетического обмена . А) Участие кислорода Б) Распад глюкозы на две трехуглеродные молекулы В)Образование углекислого газа и воды. Г) гидролиз органических веществ Д) образование ПВК Е) образование мономеров.
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