Постоянные признаки имени существительного?
Русский язык
Постоянные признаки имени существительного?
Ответ(ы):
Гость:
Склонение, род, одушевленное или неодушевленное, нарицательное или имя собственное.
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