Что может нарушить нормальный процесс гаметогенеза
Биология
Что может нарушить нормальный процесс гаметогенеза
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Гость:
Нормальный процесс гаметогенеза может быть наружен из - за загрезнëной окружающей среды, недостатка физической нагрузки, неправильное питание, стресса.
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