Чему равна площадь прямоугольника , если его ширина составляет 2 целых 2/3 см, а длина в 9 раз больше ширины?
Математика
Чему равна площадь прямоугольника , если его ширина составляет 2 целых 2/3 см, а длина в 9 раз больше ширины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь а*в Ширина 2 2/3 или 8/3 Длина в 9 р больше 1. 8/3*9/1=72/3=24/1 см это длина прямоугольника 2. 8/3*24/1=192/3=64 см в квадрате это площадь
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