Чему равна площадь прямоугольника , если его ширина составляет 2 целых 2/3 см, а длина в 9 раз больше ширины?

Математика

Чему равна площадь прямоугольника , если его ширина составляет 2 целых 2/3 см, а длина в 9 раз больше ширины?

Автор: Гость