Чему равно 10% от 40% срочно
Математика
Чему равно 10% от 40% срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25% ...............................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу,ПОЖАЛУЙСТА!!! Яблоки разложили на 4 тарелки по 3 яблока на каждую.Положили еще груши 30 штук.Сколько всего фруктов положили...
Математика
Счёт, полученный несколько лет назад в магазине, сохранилось не полностью. Восстановите счёт. кол-во цена стоимость Ручки 7 ...