Чему равно А, если 3 * А = 1А?

Математика
Чему равно А, если 3 * А = 1А?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А равно 5 3*5=15 это же просто
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