Чему равно значение выражения 2+5+9+11-9-5-2 пожалуйста напишите попадробней решение и побольше способов решения
Математика
Чему равно значение выражения 2+5+9+11-9-5-2 пожалуйста напишите попадробней решение и побольше способов решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+5+9+11-9-5-2=11 все решено
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