Чему равно значение выражения 2+5+9+11-9-5-2 пожалуйста напишите попадробней решение и побольше способов решения

Математика

Чему равно значение выражения 2+5+9+11-9-5-2 пожалуйста напишите попадробней решение и побольше способов решения

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