Чему равно значение выражения а-b+17 если а+5=b

Математика
Чему равно значение выражения а-b+17 если а+5=b
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