ПОМОГИТЕ С ДЗ ПО АНГЛИЙСКОМУ. Нужно поставить глаголы в правильном времени : либо past simple, либо present perfect

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ПОМОГИТЕ С ДЗ ПО АНГЛИЙСКОМУ. Нужно поставить глаголы в правильном времени : либо past simple, либо present perfect

Автор: Гость