От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни. С двумя любыми причастиями составьте предложения с однородными членами. Образец: обещать – обещанный. Потерять, привлечь, преобразовать, при...

Русский язык
От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни. С двумя любыми причастиями составьте предложения с однородными членами. Образец: обещать – обещанный. Потерять, привлечь, преобразовать, привести, перевести, размолоть, расколоть, разбить, разделать, развести, разбавить, разодрать, разобрать, разведать, сыграть, собрать, согнать, создать, сорвать, сделать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потерять - потерянный, привлечь -привлеченный, преобразовать -преобразованный,привести-принесенный. Предложения : Прилагательное, преобразованное от существительного.
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