ПОМОГИТЕ, пожалуйста срочно надо Сочинение по картине П.Кончаловский. "Сирень в корзине"
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ПОМОГИТЕ, пожалуйста срочно надо Сочинение по картине П.Кончаловский. "Сирень в корзине"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передо мной картина П. П. Кончаловского «Сирень в корзине» . Наверное никто из художников не написал столько полотен с изображением цветов, сколько создал их П. П. Кончаловский. Самым любимым его цветком была сирень.Богатый, роскошный по красоте букет сирени изобразил живописец. Белые, темно-фиолетовые и сиреневые цветущие ветви собраны в букет, который так и манит вдохнуть его аромат. Обилие цветов, изображенных на картине, поражает, это какое-то буйство красок и красоты. Художник сумел изобразить букет так, что кажется, будто сирень только что срезали и принесли в комнату. Великолепная, пышная сирень выписана художником тщательно, до мельчайших подробностей: ее лепестки, листочки, веточки. Краски, которые использовал художник, завораживают и поражают своим сочетанием. Яркость цветков сирени, изображенных на полотне, и их контраст по цвету производят именно то впечатление, которое стремился донести до зрителя живописец: сирень, распускающаяся весной, равно как и сама, весна несет людям радость, обновление чувств. То есть "Сирень в корзине" - это картина весны, и при этом не просто весны как времени года, а весны как состояния души человека. Картина Кончаловского свидетельствует о том, что художник восхищается щедрой, богатой природой и испытывает глубокую любовь к ней.
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