Словосочетания со словами : жердочка, щелканье, желтенький, шепот, шов, шоколад, ше??ер, тяжелый, женглировать, бечевка, шорох, щечка, пчелка, жесткий, крыжовник, брошера, парашет, черточка, щеголь.
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Словосочетания со словами : жердочка, щелканье, желтенький, шепот, шов, шоколад, ше??ер, тяжелый, женглировать, бечевка, шорох, щечка, пчелка, жесткий, крыжовник, брошера, парашет, черточка, щеголь.
Ответ(ы) на вопрос:
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тонкая жёрдочка, щёлканье семечек, жёлтенький цыпленок, тихий шёпот, прочный шов, горький шоколад, усталый шофёр, тяжёлый день, жонглировать в цирке, крепкая бечёвка, неслышный шорох, розовая щёчка, работящая пчёлка, жёсткий диван, колючий крыжовник, тонкая брошюра, раскрывшийся парашют, чёрточка на бумаге, изящный щёголь
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