Запишите в виде квадрата двучлена: 0.49a^2+1.4a+1
Алгебра
Запишите в виде квадрата двучлена: 0.49a^2+1.4a+1
Ответ(ы) на вопрос:
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0.49а²+1.4а+1 = (0.7а)² +2*0.7а+1² = (0.7а+1)²
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