Что обозначает каждая цифра в записи чисел: 15. 13. 18. 11

Математика
Что обозначает каждая цифра в записи чисел: 15. 13. 18. 11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая цифра чисел обозначает десятки, а вторя еденицы
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