Практическая работа вегетативное размножение растений

Биология
Практическая работа вегетативное размножение растений
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отличительная особенность полового размножения — наличие полового процесса, одним из важнейших этапов которого является оплодотворение с последующим образованием зиготы. Из последней в дальнейшем развивается  зародыш — зачаток нового организма. У высших семенных растений отмечен только один тип полового процесса.У покрытосеменных растений органом размножения является  цветок. У цветковых растений процессу оплодотворения предшествует опыление.ТЫЧИНКА, мужской  генеративный орган цветка. Состоит из тычиночной нити и пыльника.Женский генеративный орган это пестик. ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ Половое размножение отличается наличием полового процесса, который обеспечивает обмен наследственной информацией и создает условия для возникновения  наследственной изменчивости. Половое размножение по сравнению с бесполым обеспечивает появление наследственно более разнообразного потомства.Сперматозоиды-мужские половые клетки.Яйцеклетка-женская.Сперматозоид соединяется с яйцеклеткой это и есть оплодотворение.Вроде все, думаю хватит.Чем смог, тем помог)
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