Очень срочно нужно решить задачу! Определите объем и количество вещества воды, о??разовавшегося при сгорании 400 грамм аммиака, если массовая доля негорючих примесей составляет 20%.

Химия

Очень срочно нужно решить задачу! Определите объем и количество вещества воды, о??разовавшегося при сгорании 400 грамм аммиака, если массовая доля негорючих примесей составляет 20%.

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