Очень срочно нужно решить задачу! Определите объем и количество вещества воды, о??разовавшегося при сгорании 400 грамм аммиака, если массовая доля негорючих примесей составляет 20%.
Химия
Очень срочно нужно решить задачу! Определите объем и количество вещества воды, о??разовавшегося при сгорании 400 грамм аммиака, если массовая доля негорючих примесей составляет 20%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NH3+7O2=4NO2+6H2O mNH3=400*(100-20)/100=400*0,8=320 г nNH3=320/Mr(17)=18,8моль nH2O=6/4nNH4=18,8/4*6=28,2 моль mH2O=28,2*Mr=28,2*18=508,2 г VH2O=508,2/1=508,2л
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