Чем отрицаются легкие птиц от пресмыкающих?

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Большинство птиц приспособлены летать, в отличие от большинства животных. Только у птиц есть крылья.Птицы – яйцекладущие, животные – живородящие, кроме первозверей.Птицы покрыты перьями, животные – шерстью.Количество видов птиц преобладает над количеством видов млекопитающих.В отличие от птиц, млекопитающие выкармливают детенышей молоком, продуцируемым молочными железами самок.У птиц отсутствуют зубы, у животных они есть и сильно дифференцированы.У птиц четыре отдела позвоночника, у млекопитающих – пять.Дыхательная система птиц имеет легкие и легочный мешок, позволяющие совершать «двойное дыхание». У млекопитающих дыхание осуществляется легкими с бронхами при помощи диафрагмы.Частота пульса птицы превышает частоту пульса млекопитающего, но только у млекопитающих в крови «работают» безъядерные эритроциты.Кроме тех систем, которые способствуют полету, птицы имеют более низкий уровень организации работы систем органов, чем млекопитающие.Подробнее: http://thedifference.ru/chem-otlichayutsya-pticy-ot-mlekopitayushhix/