Писатели 20 века которые писали о животных,детях,природе и сказки Пожалуйста напишите кто что писал))

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Виктор Бианки. В книгу известного детского писателя входят рассказы и сказки о природе и животных. Они учат детей быть наблюдательными, по-доброму относиться ко всему живому на земле. Д. Н. Мамин-Сибиряк " Аленушкины сказки» В книгу замечательного русского писателя входят известные, полюбившиеся читателям рассказы и сказки: «Емеля-охотник» , «Зимовье на Студеной» , «Приемыш» и другие, а также цикл «Аленушкины сказки» . А. И. Куприн "Белый пудель» Забавные животные» В. Чаплина "Забавные животные» Книга состоит из двух разделов: «Мои питомцы» и «Случайные встречи» . В первом рассказывается о животных, который родились и воспитывались в Зоопарке, о важном и увлекательном труде его работников. Во второй раздел книги вошли рассказы о детях и взрослых, которые приручают несчастных животных и с любовью ухаживают за ними. К. Паустовский " Заячьи лапы» В книгу входят рассказы и сказки о животных и природе среднерусской полосы. Они учат любить все живое, быть наблюдательным, добрым и отзывчивым. М. Пришвин "Золотой луг» Рссказы замечательного русского писателя и ученого о природе, о птицах и зверях, об их жизни на воле и рядом с человеком.