Дайте характеристику поведения мальчиков и девочек помогите пожалуйста!!!!!!!
Обществознание
Дайте характеристику поведения мальчиков и девочек помогите пожалуйста!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочки рождаются более развитыми, развиваются быстрее, растут быстрее, умнее мальчиков. Но всё это - до наступления половой зрелости. Потом их организм практически останавливается, готовясь к материнству, а мальчики их догоняют и обгоняют))
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