Дайте характеристику поведения мальчиков и девочек помогите пожалуйста!!!!!!!

Гость: Гость:

Девочки рождаются более развитыми, развиваются быстрее, растут быстрее, умнее мальчиков. Но всё это - до наступления половой зрелости. Потом их организм практически останавливается, готовясь к материнству, а мальчики их догоняют и обгоняют))