Россия расположена на материке Евразия (материк Восточного полушария). Назови государство, расположенное на одном из материков Западного полушария, с которым Россия имеет морские границы

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Россия расположена на материке Евразия (материк Восточного полушария). Назови государство, расположенное на одном из материков Западного полушария, с которым Россия имеет морские границы

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