Россия расположена на материке Евразия (материк Восточного полушария). Назови государство, расположенное на одном из материков Западного полушария, с которым Россия имеет морские границы
Окружающий мир
Россия расположена на материке Евразия (материк Восточного полушария). Назови государство, расположенное на одном из материков Западного полушария, с которым Россия имеет морские границы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединенные Штаты Америки
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