Россия расположена на материке Евразия (материк Восточного полушария). Назови государство, расположенное на одном из материков Западного полушария, с которым Россия имеет морские границы

Окружающий мир
Россия расположена на материке Евразия (материк Восточного полушария). Назови государство, расположенное на одном из материков Западного полушария, с которым Россия имеет морские границы
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Гость:
Соединенные Штаты Америки
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