В нашем доме 5 этажей.Высота каждого этажа 3м.У дома растёт берёза,вершина которой ??остоёт до крыши дома.Узнай высоту берёзы
Математика
В нашем доме 5 этажей.Высота каждого этажа 3м.У дома растёт берёза,вершина которой ??остоёт до крыши дома.Узнай высоту берёзы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15м ответ высота березы 15 м
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