В нашем доме 5 этажей.Высота каждого этажа 3м.У дома растёт берёза,вершина которой ??остоёт до крыши дома.Узнай высоту берёзы

Математика

В нашем доме 5 этажей.Высота каждого этажа 3м.У дома растёт берёза,вершина которой ??остоёт до крыши дома.Узнай высоту берёзы

Автор: Гость