Через катушку, индуктивностью L которой равна 200 мГн, протекает ток, изменяющийся по закону I=2cos3t. Определите 1) Закон изменения ЭДС самоиндукции; 2) максимальное значение ЭДС самоиндукции.

Физика

Через катушку, индуктивностью L которой равна 200 мГн, протекает ток, изменяющийся по закону I=2cos3t. Определите 1) Закон изменения ЭДС самоиндукции; 2) максимальное значение ЭДС самоиндукции.

Автор: Гость