Через катушку, индуктивностью L которой равна 200 мГн, протекает ток, изменяющийся по закону I=2cos3t. Определите 1) Закон изменения ЭДС самоиндукции; 2) максимальное значение ЭДС самоиндукции.
Физика
Через катушку, индуктивностью L которой равна 200 мГн, протекает ток, изменяющийся по закону I=2cos3t. Определите 1) Закон изменения ЭДС самоиндукции; 2) максимальное значение ЭДС самоиндукции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=-(L*I)'=L*6*sin3t=1,2*sin3t Em=1,2 В
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите решить задачу по физике на Закон сокращения импульса . 2 тела движутся навстречу друг другу m1 = 20кг V1 = 5 м/с m2 =16 кг , V2 = 4 м/с ...
Физика
В следствии изотермического расширения в цикле Карно газ получил от нагревателя 150 кДж теплоты. Определить работу изотермического сдавливания этог...
Українська література