Через точку пересечения прямых 2x+5y-8=0 и x-3y+4=0 провести прямую которая кроме того 1)п??оходит через начало координат; 2)параллельна оси абцис; 3)параллельна оси ординат; 4)проходит через точку (4;3)

Геометрия

Через точку пересечения прямых 2x+5y-8=0 и x-3y+4=0 провести прямую которая кроме того 1)п??оходит через начало координат; 2)параллельна оси абцис; 3)параллельна оси ординат; 4)проходит через точку (4;3)

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