Через точку пересечения прямых 2x+5y-8=0 и x-3y+4=0 провести прямую которая кроме того 1)п??оходит через начало координат; 2)параллельна оси абцис; 3)параллельна оси ординат; 4)проходит через точку (4;3)
Геометрия
Через точку пересечения прямых 2x+5y-8=0 и x-3y+4=0 провести прямую которая кроме того 1)п??оходит через начало координат; 2)параллельна оси абцис; 3)параллельна оси ординат; 4)проходит через точку (4;3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+5y-8=0⇒2x=8-5y⇒x=4-2,5y x-3y+4=0⇒x=3y-4 4-2,5y=3y-4 3y+2,5y=4+4 5,5y=8 y=8:5,5 y=16/11 x=48/11-4 x=4/11 1)(4/11;16/11) и (0;0) 16/11=4/11*k k=16/11:4/11=16/11*11/4=4 y=4x 2)y=16/11
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