Переведите пожалуйста текст под буквой B. под цифрами 1, 2, 3

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1. Лондон является столицей Соединенного Королевства аф Великобритании и Северной Ирландии, ее политического, культурного и делового центра. Лондонский Сити является его центральная часть, это также самая старая часть людей работает в городе очень там живут. Есть много банков и офисов в городе 2. Две прекрасные достопримечательности расположены в этой части Лондона. Они являются Лондонский Тауэр и Собор Святого Павла. Лондонский Тауэр или башни, является древний замок на северном берегу Темзы. Есть несколько зданий на его территории за сильных серыми стенами. Белая башня, которая дала название на месте центрального здания Лондонский Тауэр был дворец, крепость. тюрьма и зоопарк короля. Теперь это музей. Лондонский Тауэр имеет некоторые интересные традиции. Один из них, чтобы держать черные вороны на своей территории. Они говорят, что Великобритания будет сильным мощным и успешным, если вороны не покидают собор башне Святого Павла является одним из самых известных и самых важных красивых соборов в стране. Это собор с очень большим куполом и elock башни на западе е 4. Географический центр Лондона Трафальгарская площадь с фонтанами, высокий колонна, памятник адмирала Нельсона и Национальной галереи. Галерея является всемирно известным и имеет самую большую коллекцию картин в Великобритании. Трафальгарская площадь является популярным местом среди туристов из разных стран 5. недалеко от Трафальгарской площади находится Вестминстерский дворец или нет здания парламента, который находится на северном берегу Темзы. Она состоит из трех башен, самым известным из них является башня с часами, или Биг-Бен. Есть некоторые маленькие сады вокруг здания парламента и более тысячи и сотни комнат в нем.