Как сравнить числа 11/18и 11/19
Математика
Как сравнить числа 11/18и 11/19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/18>11/19 есть лёгкий способ, если 11 делить на 18 частей то будет больше чем если делить на 19 частей)
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