Рассмотри рисунок. составь и напиши небольшой рассказ 5-6 предложений. найди и подчеркни подлежащие, дополнения, обстоятельства
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Рассмотри рисунок. составь и напиши небольшой рассказ 5-6 предложений. найди и подчеркни подлежащие, дополнения, обстоятельства
Ответ(ы) на вопрос:
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Прыууууууцйцпрлдлпкпртдиаал
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