Рассмотри рисунок. составь и напиши небольшой рассказ 5-6 предложений. найди и подчеркни подлежащие, дополнения, обстоятельства

Русский язык
Рассмотри рисунок. составь и напиши небольшой рассказ 5-6 предложений. найди и подчеркни подлежащие, дополнения, обстоятельства
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