Перичислите всех египетских богов и их предназначение
История
Перичислите всех египетских богов и их предназначение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бог Ра- бог солнца, Апоп- бог тьмы, Тот- бог воды, Анубис- покровитель умерших, Амон- бог воздуха, урожая. Сет- бог пустыни, Птах-бог ремёсел, Геб-бог земли.
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