Упражнение 309 даю 10 баллов очень сильно надо!!!

Гость: Гость:

1.Мама,ты сегодня проверяла мой дневник? 2.Ира! твоя домашняя работа очень плохо выполнена! 3.Привет,Костя,нам сегодня придётся усердно поработать над проектом. 4.С Днём рождения,моя дорогая Мариночка!