Упражнение 309 даю 10 баллов очень сильно надо!!!
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Упражнение 309 даю 10 баллов очень сильно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мама,ты сегодня проверяла мой дневник? 2.Ира! твоя домашняя работа очень плохо выполнена! 3.Привет,Костя,нам сегодня придётся усердно поработать над проектом. 4.С Днём рождения,моя дорогая Мариночка!
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