10. Сколько точек необходимо для построения графика линейной функции? 11. А для гра??ика прямой пропорциональности? Почему? 12. Что такое угловой коэффициент? 13. Как расположен график функции y = kx при k gt; 0 и k lt; 0? ...
Алгебра
10. Сколько точек необходимо для построения графика линейной функции? 11. А для гра??ика прямой пропорциональности? Почему? 12. Что такое угловой коэффициент? 13. Как расположен график функции y = kx при k gt; 0 и k lt; 0? 14. Как найти координаты точки пересечения графиков двух линейных функций? 15. В каком случае графики двух линейных функций являются параллельными прямыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10) 2 точки; 11)прямая пропорциональность: y=kx; тоже 2; 12)формула прямой: y=kx+b; k- угловой коэффицент, отвечает за наклон прямой; 13) k>0; в 1 и 3 координатных четвертях; k<0; в 2 и 4; 14)составить из их графиков систему; 15) если угловые коэффиценты равны
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