10. Сколько точек необходимо для построения графика линейной функции? 11. А для гра??ика прямой пропорциональности? Почему? 12. Что такое угловой коэффициент? 13. Как расположен график функции y = kx при k gt; 0 и k lt; 0? ...

Алгебра

10. Сколько точек необходимо для построения графика линейной функции? 11. А для гра??ика прямой пропорциональности? Почему? 12. Что такое угловой коэффициент? 13. Как расположен график функции y = kx при k gt; 0 и k lt; 0? 14. Как найти координаты точки пересечения графиков двух линейных функций? 15. В каком случае графики двух линейных функций являются параллельными прямыми?

Автор: Гость