Помогите пожалуйста упражнения 13,14

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Помогите пожалуйста упражнения 13,14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 Когда человек нашел свое признание,труд становится для него радостью  Когда солнце скрылось за горизонтом, сразу подул холодный резкий ветер. Перед путешественниками, вышедшим на берег Байкала, открывается прекрасный вид, в результате чего  этот вид остается в памяти на всю жизнь. 14. Я посмотрел в окно и увидел, как маленькие дети играют в футбол. Учитель спросил Рену о том, как правильно пользоваться микроскопом на его уроке.  Ми приближались к водопаду, когда неожиданно из тени выбежал рыжий зверек.  Надо хорошо учиться, иначе красный аттестат не получить. Разница между сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, ввиду того что в ССП все части предложения равны, а СПП одна или более частей, подчиняется все остальные части предложения .
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