Какие стрессовые ситуации бывают в школе и как с ними бороться?

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Стрессовые ситуации в школе.Все мы сталкиваемся с различными ситуациями в нашей жизни,но нас интересует стрессовые ситуации в школе. Перечислим наиболее распространённые: 1)Сдача экзаменов 2)проблемы с одноклассниками 3)проблемы с учителем .И.т.д.Пока что это могу сказать)