Какие стрессовые ситуации бывают в школе и как с ними бороться?

Другие предметы
Какие стрессовые ситуации бывают в школе и как с ними бороться?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрессовые ситуации в школе.Все мы сталкиваемся с различными ситуациями в нашей жизни,но нас интересует стрессовые ситуации в школе. Перечислим наиболее распространённые: 1)Сдача экзаменов 2)проблемы с одноклассниками 3)проблемы с учителем .И.т.д.Пока что это могу сказать)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Group and read the words
Ответить
Русский язык
Азбука слова сом и лампа с 89, и там ещё ,м, зачоркнута
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйсто. Сокол сокола по полёту узнает. Синтаксический разбор.
Ответить
Математика
Во время циркового выступления голуби садились на обруч друг за другом так чтобы ??начение предыдущего выражения было первым числом в слудующем Пок...
Ответить
Литература
Ответить на вопросы к произведению Кладовая солнца: 1. Найдите сравнения, с помощ??ю которых писатель создаёт портреты Насти и Митраши. 2. Каки...
Ответить