Азбука слова сом и лампа с 89, и там ещё ,м, зачоркнута

Русский язык
Азбука слова сом и лампа с 89, и там ещё ,м, зачоркнута
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Автор: Гость
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Гость:
Какой класс ???? Я могу помочь токо с 1 - по 5 класс
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