Помогите пожалуйсто. Сокол сокола по полёту узнает. Синтаксический разбор.
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Помогите пожалуйсто. Сокол сокола по полёту узнает. Синтаксический разбор.
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Сокол(подлежащее) Сокола(дополнение) По полёту(дополнение) Узнает(сказуемое)
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