Ответить на вопросы к произведению Кладовая солнца: 1. Найдите сравнения, с помощ??ю которых писатель создаёт портреты Насти и Митраши. 2. Какие черты внешности и качества характера Насти и Мити подчеркнул писатель?

Литература

Ответить на вопросы к произведению Кладовая солнца: 1. Найдите сравнения, с помощ??ю которых писатель создаёт портреты Насти и Митраши. 2. Какие черты внешности и качества характера Насти и Мити подчеркнул писатель?

Автор: Гость