Ответить на вопросы к произведению Кладовая солнца: 1. Найдите сравнения, с помощ??ю которых писатель создаёт портреты Насти и Митраши. 2. Какие черты внешности и качества характера Насти и Мити подчеркнул писатель?
Литература
Ответить на вопросы к произведению Кладовая солнца: 1. Найдите сравнения, с помощ??ю которых писатель создаёт портреты Насти и Митраши. 2. Какие черты внешности и качества характера Насти и Мити подчеркнул писатель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.вот это ответ мы это проходили
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