Когда точно пала Албания?

История
Когда точно пала Албания?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пала 22марта 1992года
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Среди предложений 47-53 найдите сложноподчиненное предложение с однородным подчин??нием придаточных
Ответить
Английский язык
как будет на английском 04:15 02:05 09:10 11:25
Ответить
Математика
Сколько целых чисел модуль которых меньше 5 (-5 lxl 5) Срочно!!!!!!!
Ответить
Обществознание
Почему семья является более сложной социальной структурой чем брак?
Ответить
Информатика
Разветвляющийся алгоритм приведите примеры
Ответить